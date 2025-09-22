Filmtrailer tråden

Libra-75
Tänkte att det kunde vara kul med en filmtrailer tråd, där man kan posta allt från nya trailers för filmer som man tycker ser intressanta ut till trailers för äldre filmer som man vill tipsa om, eller nåt sånt. Jag vet inte om det finns nåt intresse för en sån här tråd, men vi gör ett försök iallafall.
Så jag får väl vara först ut med en trailer för en ny film i Now You See Me (Now You See Me: Now You Don't) serien. Gillar dom två första och det här ser lovande ut tycker jag. Verkar gå i samma stil och flertalet av skådisarna från dom tidigare filmerna är med.
Då jag personligen undviker trailers så långt det bara går, för att de spoilar i alla fall för mig.
Här är en av de bästa teaser trailers jag någon sin sett, den visar inget av filmen.
Det är nu gammal och hade kanske kunnat göras bättre idag???
The Da Vinci Code
