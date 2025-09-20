Samsung Galaxy Book 4 edge - Snapdragon x plus

Hej!

Tänkte köpa en Samsung Galaxy Book edge.

Användningsområde - Plugg och diverse dator (film och nyheter).

Vågar man chansa på en Snapdragon processor?

Funkar den med alla vanliga program, inlogg skola, jobbsida med schema mm?Hur funkar den med allt det vanliga surfandet man gör blocket, youtube, bank mm?

Någon som använder en Snapdragon dator?

Tänkte köpa!

