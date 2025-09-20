Problem med microstutters efter upgradering

Nuvarande system:

TUF Gaming B650-Plus Wifi

G.SKILL DDR5 6000Mhz CL30 Neo 2x16

Gefore 4070ti

AMD 7 9800x3d

Arctic Liquid cooler pro III AIO 360

750W Gold+ PSU

Tjenare!

Kliar mig själv i huvudet efter snart 100 timmar felsökning. Uppgraderade min dator från en 7900X med 5600Mhz DDR5, 240 AIO cooler till 9800X3D, 6000Mhz DDR5 och 360 AIO för 2 veckor sedan. Efter detta har jag upplevt stutters i alal spel, youtube videos börjar lagga/inte ladda om videon är lång och hör cracks/pops i ljudet vid pålastning.

Felsökningar jag gjort.

Kollat HWinfo och ser att gpu power/core clock dippar samtidigt som cpu core clock dippar.

Uppdaterat bios så cpu'n blev igenkänd av mitt moderkort med att flasha bios.

Memtest86 för att kolla RAM, klarade sig utan errors.

3dmark ger mig "above average" resultat på min gpu.

Cinebench23&24 visar hyffsade resultat med låg temp på cpu.

LatencyMon visar hög latency på både DPC och ISR.

Har provat:

Alla powerplans, även den gömda "Ultimate performance"

Gjort alla tweaks I advanced på powerplan settings som folk rekommenderar, idle demote/promote threshold 100% osv.

Installerat debloated nvidia driver "536.99", minskade min driver latency med 1.3ms ner till 0.4ms.

Kör ParkControl för att undvika att cores inte går i sleep-mode.

Updaterat alla drivrutiner på hela datorn.

Kört helt orginal bios och nyinstallerat windows.

Kontrollerat alla cores individuellt för att se så ingen är defekt via CPU-Z, SMUDebug och Statuscore.

Diverse saker i Device manager:

Avaktiverat Microsoft GS Wavetable Synth

Avaktiverat High Precision Event Timer

Avaktiverat Remote Desktop Device Redirector Bus

Har tagit bort checken på alla USB bus controllers power management "Allow the computer to turn off this device to save power"

Provat alla olika Expo samt provat 4800Mhz upp till 6000Mhz med 200Mhz stigning.

Andra saker jag provat i bios är:

Olika undervolts/overclocks.

Stängt av Bluetooth/wifi funktionen i mobo.

Avaktiverat C-state

Avaktiverat Integrerad gpu

Regedit har jag ändrat fåtal grejer som jag vet inte kunde skada att prova, exempelvis att sätta "GameDVR_Enable 0".

Får inga stutters på exempelvis 3dmark, väldigt stadigt low 1%/0.1%.

Hittade ett fenomen där jag får väldigt få stutters.

Om jag streamar med högsta grafiken på discord.

Mycket stutters

Om jag drar ner grafiken.

Om jag inte streamar, men använder högsta grafiken.

Om jag inte streamar, men använder lägsta grafiken.

Lyckat få ner min Process latency märkvärt med ändringarna i Device manager, installationen av en äldre debloated nvidia driver, Ultimate performance power mode, samt att inaktivera "Hardware-accelerated GPU scheduling" som tog bort cracks/pops.

Det tar så extremt mycket tid och energi så vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig. Då jag inte alls håller på att "fixa/bygga" datorer vet jag inte mycket om detta. Det enda jag har kvar att prova är att ändra massa fler saker i regedit, ställa in timing på RAM, prova en debloatad windows, sen vet jag inte mer. Ska dock i veckan prova min gamla processor för att se om problemet kvarstår. Om inte ska jag prova få hem en ny 9800x3d på reklamation men tvekar att det är den som är boven.

Hade lätt lämnat in den men vet inte vart man skulle kunna göra detta där dom faktiskt kan hjälpa mig mer än att kolla om jag har senaste bios installerad, något hemma-proffs. Men känner tyvärr inga som håller på med datorer, tips hade varit schysst!

Vet inte redigt vilka bilder som behövs för att kunna hjälpa eran diagnos av mitt problem så be om något så ska jag försöka få fram det!