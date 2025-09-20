polarn söker gaming pc för 16000-22000kr~

Är inte hemma, så är lite scuft att leta igenom delar på mobilen, men:

polarn vill skaffa en ny gaming rig, han spelar mest city builder och spel där 3D V-Cache bör spela mer roll som Cities Skylines 2, Eu5, crusader kings, Manor lord, Anno 117. Men även kunna spela lite nyare grafik krävande spel som bf osv.

han har kollat på

https://www.komplett.se/product/1321660/gaming/gamingdator/ga...

men skulle vilja ha förslag på delar ist. men bad om ett förslag på delar ist för ett komplett bygge.

criteria:

-1440p gaming

-rgb spelar ingen roll

-hade ett inet bygge varit möjligt för inte så mycket mer i kostnad så hade det varit idealt då jag inte vet hur teknisk han är på ett ihop bygge,

initial build:

https://komponentkoll.se/bygg/JKuav

vad kan jag förbättre och bytta ut?

19k i lösa delar men 21k på inet.