Skärmtips för ny rigg (9800X3D + RTX 5080) – QD-OLED vs WOLED vs Tandem OLED, budget ~15 000

Halloj!

Ska precis uppgradera min dator till 9800X3D + RTX 5080 och behöver skärmtips. Jag går från en gammal BenQ XB240H (1080p 144 Hz) med min gamla 1060+6600k rigg, och vill nu ha något som matchar hårdvaran och verkligen visar vad den kan.

Letar främst efter en 4k 32" OLED, men är beredd att gå upp/ner i skärmstorlek om det är rimligt.

Min budget är ~15 000 kr. Jag lutar åt en 32″ OLED/QD-OLED med 240 Hz (eller åtminstone 165 Hz) och bra HDR. Har kollat på ASUS PG32UCDM/Z, XG32UCWG etc.

Tycker det är väldigt svårt att navigera kring alla modeller, och potentiell ny teknik runt hörnet. Har bra koll på datorer, men skärmar har jag aldrig varit så insatt i.

Frågor:

1. Vilka modeller rekommenderar ni och varför?

2. WOLED vs QD-OLED?

3. Är det vettigt att vänta på Tandem OLED eller liknande teknik som verkar nära i tid?

All hjälp uppskattas!