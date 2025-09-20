Forum Spel Racing, sport och simulator Tråd

Hur får jag Assetto Corsa att funka i helskärm?

Hur får jag Assetto Corsa att funka i helskärm?

Jag har en 43" skärm till datorn @ 3840x2160 och såhär ser Assetto Corsa ut för mig. Jag sitter typ 1½ meter från skärmen och kan knappt läsa texten.

Vet nån hur man får det här spelet att funka i helskärm?

Jag har provat ändra upplösning i spelet och det gjorde ingen skillnad.

STATIONÄRA: NZXT H7 Flow 2024 | MSI B550 TOMAHAWK MAX | AMD Ryzen 7 5700X + Noctua DH-15 | Gainward RTX 3090 Phoenix 24GB | 64GB Kingston HyperX Fury 3200MHz | Be Quiet! Straight Power 12 1000W 80+ Platinum | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | 43" Philips The One 43PUS8949 4K/144MHz | Logitech G703 | Logitech MX Keys S | HyperX Cloud III Wireless

LAPTOPEN: Lenovo LOQ 15APH8 | AMD Ryzen 7 7840HS | RTX 4060 8GB | 2x8GB Samsung 5600MHz | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | Logitech G703

