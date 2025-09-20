Asus strix b550f gaming mobo

hejsan longtime sweclocker användare behöver lite hjälp med mitt moderkort fick detta utav en klan medlem då han bytte upp sig i somras. det är ett strix b550f gaming moderkort mitt problem är att varken windows 10 eller windows 11 känner igen det inbygda ljudkortet.

det spelar ingen roll vilka drivrutiner jag hämtar hem från asus suport sida och installerar dom. den vill bara inte kännas vid att jodå det finns 6x3,5 mm pluggar i bak på moderkortet.

har läst miljon talls trådar på redit + alla andra forum flera personer som är över jvligt trötta på asus ur dåliga suport.

finns det någon välig själ som kanske har någon lösning? just nu sitter mina 2.1 högtalare koplade på mitt usb ljudkort som följde med mitt headset, är ingen lösning som jag vill fortsätta med.

mvh sidewinder