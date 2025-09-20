Asus strix b550f gaming mobo
Viita
Medlem ★
●
mc68000
Medlem ★
●
hejsan longtime sweclocker användare behöver lite hjälp med mitt moderkort fick detta utav en klan medlem då han bytte upp sig i somras. det är ett strix b550f gaming moderkort mitt problem är att varken windows 10 eller windows 11 känner igen det inbygda ljudkortet.
det spelar ingen roll vilka drivrutiner jag hämtar hem från asus suport sida och installerar dom. den vill bara inte kännas vid att jodå det finns 6x3,5 mm pluggar i bak på moderkortet.
har läst miljon talls trådar på redit + alla andra forum flera personer som är över jvligt trötta på asus ur dåliga suport.
finns det någon välig själ som kanske har någon lösning? just nu sitter mina 2.1 högtalare koplade på mitt usb ljudkort som följde med mitt headset, är ingen lösning som jag vill fortsätta med.
mvh sidewinder
Om du högerklickar på startmenyn och väljer Enhetshanteraren, kan du då hitta ljudkortet där som "okänd" enhet? om inte, gå in i BIOS och kontrollera att ljudkretsen är aktiv.
(Det bör vara en "okänd enhet" om ljudkortet inte identifieras med en drivruitn.)
*Tillägg: Det kan vara värt att prova stänga av ljudkretsen i BIOS, spara ändringar, starta om, gå in i BIOS och återaktivera den, spara ändringar och starta om och sedan kontrollera i Windows.
Sedan antar jag att du installerat Chipset-drivrtuiner för moderkortet redan men om inte, gör det.
Den sista rekommendationen är nog att uppdatera BIOS.
Ja, vi ska inte glömma bort. Om du har ljudportarna till frontpanelen anslutna till moderkortet, prova koppla bort dem från moderkortet för att se om det gör någon skillnad.
I sådana här fall kan det även vara värt att slå av ljudet i BIOS - Spara - Starta om in i BIOS - Slå på igen - Spara - Starta om till Windows. Liknande (dock ej ljud) har hänt tidigare.
Samt standardförslaget: Prova Linux och se om den ger ifrån sig något ljud. Det utesluter ju i alla all ev. hårdvaruproblem.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.