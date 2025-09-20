98” möbel?

loefet
voro12
Hej alla förlåt om detta ligger i fel kategori men har ett litet dilemma kan man säga, jag ska flytta snart och har precis införskaffat mig en 98” Samsung som jag kommer att hänga upp på väggen MEN nu undrar jag hur har ni andra gjort med någon snygg möbel under eller liknande ? Står helt still och verkar svårt hitta möbler som är i samma storlek som tvn. Några idéer ? Som inte kostar en förmögenhet. Och ursäkta om posten är fel då
Får gärna någon modd flytta den åt mig
Kan ju vara svårt med möbler för den storleken då de flesta TV som säljs är ju ofta mindre (ännu i alla fall) och då tillverkas det ju möbler för just de storlekarna.
Men en lösning är ju att skaffa tillräckligt många småskåp/lådenheter (typ från IKEA) som man behöver för bredd man är ute efter och sedan lägga någon skiva ovanpå för en mer enhetligt look. Vill man ha dem på ben, så är ju en lösning att sätta ben på en likadan skiva som man sedan placerar allt på.
Allt hänger ju på vad du är ute efter för look.
Jag har en vägghängd TV-bänk från https://www.furniturefarm.se/ som jag är väldigt nöjd med, finns i olika storlekar och utformningar. En 98"-tv är runt 220 bred, finns tv-bänkar som är 240 hos Furniture Farm, t.ex. denna. Kanske kostar mer än vad du tänkt dig dock. Finns säkert billigare modeller med liknande mått på chilli.se
