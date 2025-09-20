98” möbel?

Kan ju vara svårt med möbler för den storleken då de flesta TV som säljs är ju ofta mindre (ännu i alla fall) och då tillverkas det ju möbler för just de storlekarna.

Men en lösning är ju att skaffa tillräckligt många småskåp/lådenheter (typ från IKEA) som man behöver för bredd man är ute efter och sedan lägga någon skiva ovanpå för en mer enhetligt look. Vill man ha dem på ben, så är ju en lösning att sätta ben på en likadan skiva som man sedan placerar allt på.

Allt hänger ju på vad du är ute efter för look.