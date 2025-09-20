Hjälp att lokalisera och få bukt på oljud

Hej hej,

Lät Inet bygga en dator till mig som jag nu använt i ganska exakt en vecka. Den låter hyfsat mycket i idle, och verkar inte enbart vara fläktljud. Jag har inte pillat med några fläktkurvor än, då jag aldrig gjort det tidigare och inte känner mig helt bekväm med det. Möjligt att det hade hjälpt mig dock!

Jag är hyfsat säker på att oljuden kommer från nätagget. Från det att jag startar datorn avger den ett svagt pipande/tjutande ljud som påminner om när det ringer i öronen efter man kommit hem från en konsert. Fläkten i nätagget låter en del också, men inte lika störigt som pipandet. Det är konstant och verkar inte förändras under load. Chassifläktarna och de på CPUn roterar långsamt och hörs inte nämnvärt om man sätter örat emot. Grafikkortets fläktar är inte igång alls i idle.

Idag började även nätagget avge ett "sprakande" ljud. Låter lite mekaniskt och påminner om en hårddisk som tänker. Är detta något jag bör vara orolig över? Inet har erbjudit sig att kolla på detta, men det känns lite meckigt att skicka in allt för att de ska kolla och lokalisera ljudkällan. Ev nödvändigt dock.

Finns det något jag själv kan göra? Tacksam för förslag! Möjligt att jag fått ett måndagsex av nätagget helt enkelt.

Seasonic Core GX V2 850W ATX 3.1

Corsair Frame 5000D RS Airflow

Thermalright Peerless Assassin 120

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Vanguard SOC