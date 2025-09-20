Köpråd: helt ny dator kring RTX 4060

Hej!

I veckan sa min dator till mig att support för Windows 10 upphör snart, samtidigt som den berättade att min enhet inte är kompatibel med Windows 11 pga maskinvarubegränsningar. Jag ser det som ett tecken att äntligen bygga en i princip ny dator.

Jag köpte nyligen ett RTX 4060 och vill därför ta med det in i nya bygget.

Jag har försökt läsa på lite och har byggt denna dator på inet (Obs även SSDn har jag sedan tidigare). För mig som inte är så kunnig är det dock svårt att veta om den är bra/prisvärd/rimlig och jag önskar därför lite åsikter.

Det mest krävande jag gör är nog att spela spel som Hogwarts Legacy eller Jedi Survivor. Annars är det mer "kontorsgrejer" och enklare programmering till universitetskurser.

Som person känner jag inte att jag behöver ha det "bästa" utan är nog ganska nöjd ändå, men jag kan tycka det är värt att betala lite extra för att framtidssäkra. Min budget är väl drygt 7000kr för de nya delarna.

https://www.inet.se/datorbygge/b1705234/dator-till-hosten

Mina nuvarande delar (om det är intressant):

ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC

ASUS rog strix x470-f gaming

AMD Ryzen 5 2600x Six-Core Processor

Cooler master 212 evo

2×8GB RAM Kingston Fury Beast DDR4

250GB SSD Samsung 970 EVO Plus M.2 NVMe

Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 2048GB

Cooler master 500w (RS-500-ACAB-M3)

ASUS TUF Gaming VG27AQ3A

Frågor och funderingar jag tänkt på medan jag byggde på inet:

Finns det några andra delar, förutom GPU och SSD, som är värt att spara från min nuvarande dator? Nu har jag valt mATX för det kändes som att det räcker och jag tyckte mycket om chassit med trä. Finns det några stora nackdelar med mATX enligt er? Valde nu en CPU med integrerad grafik, är det värt de extra typ 500 kronorna? Valde nu RAM-minne med samma frekvens som CPUn, finns det något syfte med att ta ett RAM-minne som har en högre frekvens? Snart Black Friday, värt att vänta? Svårt dock att man inte vet vilka delar som är på rea då, men har förstått att Inet brukar bjuda på själva bygget av datorn vilket hade varit trevligt. Jag antar att jag behöver en processorkylare (och kanske fläktar?), har ni några förslag där? Vad tycker ni generellt om delarna jag valt? Om ni utgår ifrån vad jag gör på datorn och grafikkortet jag har, är den över/underdimensionerad?

PS, jag har ingen speciell Intel/AMD preferens så om ni tycker jag ska byta till AMD säg gärna det

Säg till om ni vill ha någon mer info!

Tack för hjälpen