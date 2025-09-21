Köpråd, Speldator runt 10 000 +- beroende på argument

Tja!

skulle vilja få hjälp med att fixa en ny dator. Jag spelar inte så mycket grafikkrävande spel men jag skulle gärna vilja ha möjlighet att spela nyare titlar då min gamla burk är typ 6-8år gammal. nivån av spel jag kör ligger på typ LoL,wow, poe2, rainbowsix seige. så jag behöver inget monster utan vill snarare ha så optimalt för så liten peng som möjligt. därav tänker jag runt 10k men om någon ger mig ett bra råd på 8k med argumentet att jag inte behöver mer. alternativt att jag borde lägga 11-12 för att få xxx grej så är jag öppen för förslag.

Jag vill ha en dator som är stark prestandamässigt snarare än massa rgb osv.Jag behöver inte så mycket minne då jag oftast bara spelar 1-2 spel i taget. just nu har jag en ssd på 200gb och klarar mig på det, så kanske gå upp till 500 om det inte sparar nån jättepeng.

Jag är mottaglig för både färdiga datorer om det finns några bra deals nånstans eller inköpslista på komponenter.

Tack så mycket!