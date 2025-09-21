Ubiquiti lanserar slimmade NAS‑enheter

Det vore intressant att undersöka hur öppen mjukvaran är på den här enheten och om det finns möjlighet att utveckla eller installera egen programvara. Ubiquitis nätverkslösningar är något speciella och avviker från mer traditionella upplägg.

Modellen K100 All-SSD NAS ( https://www.aiffro.com/products/all-ssd-nas-k100 ) , Mini NAS (som är byggd i ett chassi som påminner om den första generationen av Mac mini) kostar cirka 2800 kr obestyckad. Enheten är dock utrustad med endast en nätverksport, vilket kan vara en begränsning i vissa användningsscenarier. En fördel är att den stöder installation av valfritt operativsystem.