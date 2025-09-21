Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Ubiquiti lanserar slimmade NAS‑enheter
andreas_dock
Livsnjutare 😎 ★
●
Visa signatur
• Citera eller Svara för respons! •
• Life is a playground {|;^) •
Sub
Medlem
●
Visa signatur
I7-4790K - GTX970 - Asus ROG Swift PG278Q >
I7-8700K - 1080ti - Asus ROG Swift PG278Q >
9800x3d - 7900XTX - LG 38WR85QC-W
klein
Medlem ★
●
Visa signatur
Allmänt dataintresserad gubbe – Driver bloggen https://linux.se
Mina datorer genom livet: Sinclair ZX81, ZX Spectrum, C64, Atari 520STM,Portfolio, PC1, Amiga 500, 1200,CBM 8032 och massor av PC allt från 8088,Nec V30 till Intel Core i9. och även några Macar har avverkas ifrån SE/30 till framåt.
Swedishchef_90
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop