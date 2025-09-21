Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Ubiquiti lanserar slimmade NAS‑enheter

Ubiquiti lanserar slimmade NAS‑enheter

UNAS 2 och UNAS 4 är prisvärda och anpassade till Unifi-ekosystemet.

Snyggt!
Hade varit kul att se hur dessa står sig mot större spelare såsom Synology etc

Det var ett helt okej pris... och intressant med PoE-drift. Kanske kan komplettera min DXP2800 som redan börjar bli liten, men kör 12st docker-containrar hur bra som helst.

Det vore intressant att undersöka hur öppen mjukvaran är på den här enheten och om det finns möjlighet att utveckla eller installera egen programvara. Ubiquitis nätverkslösningar är något speciella och avviker från mer traditionella upplägg.

Modellen K100 All-SSD NAS ( https://www.aiffro.com/products/all-ssd-nas-k100 ) , Mini NAS (som är byggd i ett chassi som påminner om den första generationen av Mac mini) kostar cirka 2800 kr obestyckad. Enheten är dock utrustad med endast en nätverksport, vilket kan vara en begränsning i vissa användningsscenarier. En fördel är att den stöder installation av valfritt operativsystem.

Med arm cpu så försvinner väl transcoding? Annars vettigt pris iaf

