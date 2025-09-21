Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Vad för skärm-armar ska jag skaffa för triple monitor setup?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Vad för skärm-armar ska jag skaffa för triple monitor setup?

Hejsan!

Jag har bestämt mig att jag vill ha mina datorskärmar på armar, men är lite osäker på hur många jag ska ha / vilket märke är bra. Jag har för tillfället tre skärmar, alla tre är 27" och VESA 100x100mm. När jag sökt online så har jag fått lite olika svar. Vissa säger en arm per skärm, vissa säger två skärmar på en arm och en skärm på en annan, vissa säger alla 3 skärmar på en arm osv. Här neranför ser ni min nuvarande setup. Jag har helst armar med clamps istället för att behöva borra igenom bordet. Om ni har några rekommendationer på hur jag bäst sätter upp detta så hade det varit väldigt uppskattat!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag köpte den billigaste gasfjädrade armen jag hittade (från Amazon) och är ganska nöjd. Först hade jag tänkt köpa en dubbelarm men efter att ha läst tips om att ha flera enskilda armar insåg jag att det var bättre och mer flexibel val. Dock om du är säker på att du bara vill ha skärmarna i den setupden, inte röra runt på dem enskilt, så kanske en arm för 3 skärmar är enklare att fixa till samt tar mindre plats.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kör själv 3st https://www.inet.se/produkt/2205314/m-vesa-gas-lift-arm-singl... i liknande setup som dig och funkar väldigt bra.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

https://www.inet.se/produkt/2217010/deltaco-arm-0352-gasdrive...

https://www.inet.se/produkt/2217010/deltaco-arm-0352-gasdrive...

Upp till 27", kolla vikten på dina skärmar, dessa är 7kg, respektive 8kg, per arm.

Visa signatur

12600KF 5GHz - NH-D15 - PRIME Z690 - Corsair 32GB - RTX 3070 1980MHz @ 0.975v - 2x SN570 500GB/1TB - RM750 - Meshify 2 C
Logitech G915 TKL - G Pro Wireless - Pro X - Odyssey G7 27"

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar