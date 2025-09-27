Vitt grafikkort sökes

Söker ett i FÄRGEN -----> VITT <----- grafikkort storlek usch "hemska tanke" NVIDIA 3070-3080 stil med GIGABYTE/EVGA alt. (kan även kolla på 2080 kort) likvärdig "JA TACK" generation 6XXX-7XXX AMD typ POWERCOLOR/XFX. Detta kort ska sitta i frugans burk och hon är inte överkänslig vilket märke tillomed NVIDIA funkar (som sagt Ni ser vad jag föredrar kalla kårar längs med ryggen) KOM INTE med AMD 9XXX serien, INTEL ARC hela serien, NVIDIA 4XXX, 5XXX. Dessa har jag provat och nej! funkar inte har redan testat ett gäng av dom och dom sitter i mina andra burkar istället.

Pris: 2.500:- till 4.500:-

Ps! enbart luftkylt!!! inget vattenkylt orkar inte meka med lådan mer....

Väl mött

KP

Läs hela annonsen här