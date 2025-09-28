SweClockers drop!
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Funkar dessa RAM till Asus Moderkort?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Funkar dessa RAM till Asus Moderkort?

Hej!

Ska strax iväg till affären och funderar på köpa dessa ram minnen.

Har rabatt på just dessa.

Mitt moderkort: ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI Moderkort (DDR5)

Ram: https://www.webhallen.com/se/product/374157-Kingston-Fury-Bea...

Det jag undrar är att jag ser inte dessa på QVL listan. Men får en känsla av att det ska fungera klockrent ändå.

Nån som kan ge mig ett bra svar?

Visa signatur

Intel Core I7-14700K l 32 gb DDR5 l RTX 5070Ti l 4 TB SSD l Windows 11

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hej!

Eftersom dom inte finns med på Asus QVL-lista, så kan det vara klokt att inte välja just dessa RAM-minnen. I varje fall om du vill vara helt på din säkra sida.

Dom kommer med största sannolighet att fungera, och kanske tom. väldigt väl som oftast, men eftersom dom inte är testade med just ditt moderkort, så är det ju inte helt säkert att dom kommer uppnå sin fulla potential vad gäller stabilitet.

Det är alltså helt upp till dig om du vill ta den risken eller ej. Skynda långsamt är mitt förslag.

Visa signatur

Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har nu köpt dessa RAM-minnen och det fungerar klockrent. Har även kört en del tester för att se om det skulle krocka någonstans. Inga problem alls!

(Ifall någon ser detta inlägg i framtiden.)

Visa signatur

Intel Core I7-14700K l 32 gb DDR5 l RTX 5070Ti l 4 TB SSD l Windows 11

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar