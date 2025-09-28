SweClockers drop!
Äldre soundbar och bas, ej HDMI

Har rensat lite i gömmorna och hittade en Yamaha YSP-800 soundbar med baslådan YST-FSW1000.

Den har ingen HDMI, ansluts analogt eller optiskt till streamer eller TV.

Medföljer fjärrkontroll, kalibreringsmikrofon samt optisk kabel.

Har inte använts på typ 2,5 år men användes av ena grabben under många år.

Skickas ej, väger för mycket.
Finns i Västerort, eller hämtas dagtid i Rotebro v

Jag tar den gärna

Ställer mig i kö och kan hånta nör som 😃

@Abubu och @Necrophor

Skicka mig pm båda två, så får vi se vem som kan tima bäst.

Kan hämtas redan ikväll om så önskas.

