Äldre soundbar och bas, ej HDMI

Har rensat lite i gömmorna och hittade en Yamaha YSP-800 soundbar med baslådan YST-FSW1000.

Den har ingen HDMI, ansluts analogt eller optiskt till streamer eller TV.

Medföljer fjärrkontroll, kalibreringsmikrofon samt optisk kabel.

Har inte använts på typ 2,5 år men användes av ena grabben under många år.

Skickas ej, väger för mycket.

Finns i Västerort, eller hämtas dagtid i Rotebro v

Läs hela annonsen här