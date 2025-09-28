SweClockers drop!
Bra, enkel keylogger?

Bra, enkel keylogger?

Jag har en enkel dator intill sängen för att spela upp videor och ljud eftersom jag har svårt att somna utan ljud på, och för att kunna ligga och se på nån video eller serie eller film. Jag vaknar ganska ofta på natten, och varje gång startar jag om videon som är på, genom att trycka på nån av nummertangenterna på keypad-delen av tangentbordet. Jag insåg för några dagar sen att jag borde kunna använda det för att få lite koll på hur ofta jag vaknar, och när. Youtube (som är det jag normalt har på) har ingen detaljerad historik som kan fånga detta. Så det jag behöver är ett program, allra helst gratis, som helt enkelt loggar tangenttryckningar med datum/tidsstämpel, helst i en enkel textfil.

Några tips?

https://www.autohotkey.com

Inte riktigt vad jag frågade efter.

