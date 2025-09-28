RX 9070 XT Red Devil

Jag har precis uppgraderat till ett 5090 och har därför ett RX 9070 XT som jag vill sälja för rätt pris. Köptes hos Inet i Malmö i början av april.

Jag vet om att priserna sjunkit en del sen hysterin krig launch men budstart på 6500 är rimligt. Digitalt kvitto och kartong

Föredrar upphämtning men kortet kan skickas, väl inpackat, mot att köparen står för frakten. Jag kan naturligtvis inte gå i god för postens hantering av varan!

*Skälet till uppgraderingen är att DCS i VR kräver mer kräm, i övrigt var jag riktigt nöjd med Red Devil 9070 XT!

Håller budgivningen öppen till fredag, eller tills jag fått ett bud jag är nöjd med!

