Chromcast ljudproblem (Source: Casta tab ✅, Casta screen ❌)

Hej,

har fått problem med att casta hela skrivbordet via webbläsaren.

Väljer jag att bara casta en tab från webbläsare så finns det ljud på tvn.

Väljer jag att casta en skärm så får jag bara bild och inget ljud.

Kör en genuin kopia av Windows 11

Webbläsare jag testat i är Edge, Chrome, Brave.

Även som administratör.

Har system ljud aktiverat.

Har aktiverat #media-router-cast-allow-all-ips (som många sa löste deras problem, i alla webbläsare)

När jag väljer att casta en skärm så mutar den allt vid ikonen i taskbaren, men allt ljud finns ändå kvar i mina hörlurar och hör fortfarande allt. Hjälper inte att unmuta allt heller.

Kör med Voicemeter Banana för att hantera ljudkanalerna, men även om jag väljer att kringgå Voicemeter och köra annan ljudkälla så fortfarande inget ljud.

Så undrar om webbläsarna saknar någon behörighet för att få hämta system-ljudet från Windows då ljudet funkar fint när den ska hämta det direkt från webbläsare när jag castar en tab.

Några ideer?

Cheers