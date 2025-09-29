Nu lurade jag dig att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!
vibrationsdämpning för handkontroll?
Lite udda fråga kanske men är så att jag kör vissa spel med kb/m och vissa spel med min trådade xbox kontroll.
Mitt problem är att i vissa spel så är rumble funktionen aktiv på kontrollen fast man kör med kb/m och går inte stänga av i menyerna, och är alldeles för bökigt att hålla på att plugga i och ur kontrollen hela tiden.
Så just nu har jag en dubbelvikt mikrofiber duk jag lagt den på för att försöka hämma att hela skrivbordet låter av vibrationerna från kontrollen men är ute efter någon bättre lösning för situationen och därför vänder mig till er därute.
Någon som har något bra tips på handkontroll stativ eller annan generellt bra lösning för att smidigt eliminera att vibrationerna fortplantar sig och gör det tyst helt enkelt?
Hoppas någon har en bra lösning på mitt dilemma
Att hänga upp den fritt i sladden bör eliminera spridning av vibrationerna i stort sett fullständigt. Man kommer dock fortfarande höra motorn surra. En ögla på sladden + en krok under skrivbordet eller annat lämpligt ställe bör räcka.
Är du hyfsat flink med lödkolven är det inte supersvårt att modda in en brytare för att stänga av rumblemotorerna helt. En annan ännu enklare variant på temat kunde vara att sätta en vanlig sladdbrytare på sladden och bryta 5VDC-linan.
