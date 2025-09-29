Muskampen 2025: Segraren korad!
Adapter från 120mm fläkt till 180 eller 200mm

Adapter från 120mm fläkt till 180 eller 200mm

Är det någon som sett en metallplåt som gör om från 120mm till 180mm eller 200mm alltså jag vill ta en 120mm och ha en ram på denna som jag kan skriva fast men heller inte lämnar några glipor.

Vill ha i någonstans rostfri plåt 1-2mm ( kan måla också med roskadd )

Har ingen lasersköare eller annan utrusning

Några tips?

1-2mm rostfritt är ju rejält biffigt! Tjockare än plåten i så gott som alla moderna stål lådor...
Kan inte tänka mig du kan hitta en färdig produkt som fyller de kraven - du får nog customtillverka isåfall.

