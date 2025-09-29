Muskampen 2025: Segraren korad!
ASUS ROG Strix G18 - i9-13980HX, RTX 4080, 32GB DDR5

ASUS ROG Strix G18 - i9-13980HX, RTX 4080, 32GB DDR5

Intel® Core™ i9-13980HX Processor
NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
ROG Nebula Display - 18" 240Hz QHD+ G-Sync
32GB DDR5-4800 RAM
1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

Undersöker intresse av denna ASUS ROG Strix G18 med topp-prestanda!

Sparsamt använd, därav annonsen.

Läs hela annonsen här

Hej,

Hur mycket minne är det på 4080'n? Har du ett specifikt modellnummer på laptopen?

Mvh,
Seb

Medlem
borde vara denna
https://www.newegg.com/asus-rog-strix-g18-18-0-geforce-rtx-40...

ASUS G814JZ-N6002W

12GB GDDR6

Hur gammal är den? Kvitto kvar?

Hmm.. Skulle kunna tänka mig den som en uppgradering till min nuvarande laptop jag har på jobbet. Kan erbjuda 14k, swish & avhämtning redan ikväll i så fall då jag är ledig & ändå måste förbi Sthlm i närtid.
Vet att dom laptops som faktiskt säljs på tex tradera går för ca 10k för rtx 4070 & några tusenlappar mer för 4080+ datorerna..

Skrivet av Danis_LL:

Hur gammal är den? Kvitto kvar?

Gå till inlägget

2024-01-07
Inhandlad på Webhallen (kvitto finns)

