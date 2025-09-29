Rykte: RTX 50 Super kan dröja till våren 2026

Skrivet av Megacrash: Ja med facit i hand bör man spara ihop och köpa ett RTX XX90 med en gång då har du ett kort som håller 2år iaf innan det kommer något bättre prestanda mässigt. Du slipper bry dig om Ti och superduper versionen av budgetkortet. Gå till inlägget

Återstår att se om det faktiskt blir lite konkurrens även uppe på toppen med nästa generation vem vet grafikkort kanske blir roliga igen med lite tur!

Speciellt nu när nvidia fumlar något så otroligt med mjukvaran denna generation.