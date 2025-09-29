Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Rykte: RTX 50 Super kan dröja till våren 2026
rwkk
Medlem ★
●
Bizzro
Medlem ★
●
Visa signatur
| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF
AkUs
Medlem ★
●
Visa signatur
Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs
Dinkefing
Medlem
●
Senast redigerat
Visa signatur
| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF
Kimball
Medlem ★
●
Visa signatur
| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF
Hattifnatten
Medlem ★
●
Visa signatur
7800X3D
4090 G OC
Haziza
Medlem ★
●
Visa signatur
9800X3D - 4090 FE allt vattenkylt.
medbor
Medlem ★
Like-magnet
●
Visa signatur
| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF