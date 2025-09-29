Muskampen 2025: Segraren korad!
Rykte: RTX 50 Super kan dröja till våren 2026

De kommande Super-kort sägs bjuda på mer minne, men lanseringen skjuts upp till Q2 2026.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Stämmer det kan man väl lika gärna vänta till 2027 då 6000serien kommer.

Skrivet av Megacrash:

Stämmer det kan man väl lika gärna vänta till 2027 då 6000serien kommer.

Och lika gärna då vänta ett år till tills 6000 super korten kommer osv osv osv är typ samma prestanda vinst ändå då all prestanda nvidia har numera är i form av frame gen.

here we go!

Skrivet av Megacrash:

Stämmer det kan man väl lika gärna vänta till 2027 då 6000serien kommer.

Varför inte vänta tills 7000 serien kommer.

Skrivet av norrby89:

Och lika gärna då vänta ett år till tills 6000 super korten kommer osv osv osv är typ samma prestanda vinst ändå då all prestanda nvidia har numera är i form av frame gen.

Ja med facit i hand bör man spara ihop och köpa ett RTX XX90 med en gång då har du ett kort som håller 2år iaf innan det kommer något bättre prestanda mässigt. Du slipper bry dig om Ti och superduper versionen av budgetkortet.

Skrivet av Megacrash:

Ja med facit i hand bör man spara ihop och köpa ett RTX XX90 med en gång då har du ett kort som håller 2år iaf innan det kommer något bättre prestanda mässigt. Du slipper bry dig om Ti och superduper versionen av budgetkortet.

2 år låter inte mycket för ett kort som kostar över 20.000.

Skrivet av Megacrash:

Ja med facit i hand bör man spara ihop och köpa ett RTX XX90 med en gång då har du ett kort som håller 2år iaf innan det kommer något bättre prestanda mässigt. Du slipper bry dig om Ti och superduper versionen av budgetkortet.

Återstår att se om det faktiskt blir lite konkurrens även uppe på toppen med nästa generation vem vet grafikkort kanske blir roliga igen med lite tur!

Speciellt nu när nvidia fumlar något så otroligt med mjukvaran denna generation.

here we go!

Skrivet av landahl:

2 år låter inte mycket för ett kort som kostar över 20.000.

Har man pengarna att sätta på sidan är det nog en klok 'investering' eftersom det numera inte verkar bli så stor pris/prestanda skillnad per generation så korten behåller sitt värde.

Man kunde ha köpt ett rtx 4090 begagnat för 15-17 för 2 år sedan och de säljer fortfarande för samma priser.

Skrivet av landahl:

2 år låter inte mycket för ett kort som kostar över 20.000.

Det kostar att ligga på top, vissa av oss med PC som hobby gillar att sitta med bästa grejerna.
Det går ju sälja gamla kortet när man köper nytt.

Inte ens nyaste grejerna har ju tillräcklig prestanda i vissa lägen.

Skrivet av norrby89:

då all prestanda nvidia har numera är i form av frame gen.

Prestandan har gått upp rejält i de högre segmenten varje gång vi haft en node shrink. 4080 är snabbare än 3090 Ti trots prisskillnaden. Och 4090 är i en klass för sig själv.

Skrivet av Megacrash:

Ja med facit i hand bör man spara ihop och köpa ett RTX XX90 med en gång då har du ett kort som håller 2år iaf innan det kommer något bättre prestanda mässigt. Du slipper bry dig om Ti och superduper versionen av budgetkortet.

Problemet kommer vid checkout: jag kollar på slutpriset och kan inte motivera xx90 köp. Jag brukade sälja GPUn varandra år, sätta 2-3 lax till och köra på den för nästa 2 år, osv.

Om man köpte 4090 för 26000 vid lansering, sålde efter 24 mån för ~16000 var man ju nästan andra 16000 borta från 5090 - och det är ju galet...

| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF

Skrivet av Megacrash:

Stämmer det kan man väl lika gärna vänta till 2027 då 6000serien kommer.

Gå till inlägget

Precis samma rykteskarusell som driver den tanken som drev 5XXX super nu redan i höst

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Skrivet av Megacrash:

Stämmer det kan man väl lika gärna vänta till 2027 då 6000serien kommer.

Som tidigast tredje eller fjärde kvartalet 2027 förmodligen det sista så det kommer dröja lite. Tror det blir ett stort hopp på 60-serien med prestanda. Skulle köra på mogen 3nm då. 2nm tror jag inte är tillräckligt moget då.

Skrivet av Rebe1:

Problemet kommer vid checkout: jag kollar på slutpriset och kan inte motivera xx90 köp. Jag brukade sälja GPUn varandra år, sätta 2-3 lax till och köra på den för nästa 2 år, osv.

Om man köpte 4090 för 26000 vid lansering, sålde efter 24 mån för ~16000 var man ju nästan andra 16000 borta från 5090 - och det är ju galet...

Gå till inlägget

Du menar nästan 10 000 kr från ett RTX 5090 om man sålde sitt RTX 4090 idag för 16 000 kr.

Skrivet av Dinkefing:

Som tidigast tredje eller fjärde kvartalet 2027 förmodligen det sista så det kommer dröja lite. Tror det blir ett stort hopp på 60-serien med prestanda. Skulle köra på mogen 3nm då. 2nm tror jag inte är tillräckligt moget då.

Du menar nästan 10 000 kr från ett RTX 5090 om man sålde sitt RTX 4090 idag för 16 000 kr.

Körde du på sitt 4090 för 3 år och sålde det idag för 16000 då ok, 10000. Men det är fortfarande lite mer än bara 2-3 lax till

| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF

Skrivet av rwkk:

Har man pengarna att sätta på sidan är det nog en klok 'investering' eftersom det numera inte verkar bli så stor pris/prestanda skillnad per generation så korten behåller sitt värde.

Man kunde ha köpt ett rtx 4090 begagnat för 15-17 för 2 år sedan och de säljer fortfarande för samma priser.

Beror inte 4090s andrahansvärde en hel del på 5XXX seriens generellt mediokra prestandaökning, dock? Det vet man ju inte hur det ser ut framöver.

Skrivet av Rebe1:

Problemet kommer vid checkout: jag kollar på slutpriset och kan inte motivera xx90 köp. Jag brukade sälja GPUn varandra år, sätta 2-3 lax till och köra på den för nästa 2 år, osv.

Om man köpte 4090 för 26000 vid lansering, sålde efter 24 mån för ~16000 var man ju nästan andra 16000 borta från 5090 - och det är ju galet...

Ja men får ju värdera som man vill.

5090 går ju för 24-25k nu, så säljer man sitt 4090 för 16k betalar man ju inte så mycket extra för att uppgradera.

Om ~10.000 är "inte så mycket extra" för dig då kan jag bara gratulera dig bra ekonomi.

| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF

Skrivet av Bizzro:

Prestandan har gått upp rejält i de högre segmenten varje gång vi haft en node shrink. 4080 är snabbare än 3090 Ti trots prisskillnaden. Och 4090 är i en klass för sig själv.

Well är väll inte ett ända kort ur 5000 serien som presterar bättre än kortet efter från 4000 serien. Skulle nog utan tvekan vara en av dom sämre generationerna någonsin från nvidia genom hela segmentet utöver 5090.

Till å med 2000 serien va roligare då även om dom skiftade upp allt i pris ett steg också.

here we go!

Skrivet av Megacrash:

Ja med facit i hand bör man spara ihop och köpa ett RTX XX90 med en gång då har du ett kort som håller 2år iaf innan det kommer något bättre prestanda mässigt. Du slipper bry dig om Ti och superduper versionen av budgetkortet.

Min tanke när jag köpte 4090.

7800X3D
4090 G OC

Skrivet av Rebe1:

Om ~10.000 är "inte så mycket extra" för dig då kan jag bara gratulera dig bra ekonomi.

8-10k under 2år blir runt 334-416kr i månaden, behövs bara prioritering. Vad kostar Cigg och snus i månaden?

Oavsett ska det bli kul att se recensioner på Super korten

Hade väntat in 6000 serien i så fall.

9800X3D - 4090 FE allt vattenkylt.

Varför släppa bättre när folk fortsätter köpa?

Skrivet av Megacrash:

Vad kostar Cigg och snus i månaden?

0 för mig, snusar eller röker inte. På samma sätt man kan säga att 400 kr/mån ger dig nästan 25000 efter 5 år -> och för ca samma päng köpte jag första vagnen i 2012 som var står grej för mig.

| 9800X3D | MSI B650 Tomahawk | 2x16 GB 6400 cl36 | Intel 600p 512GB | RTX 4070 TUF

