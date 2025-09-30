Nos Tangentbord ö blir ä?!

Kan ni snälla hjälpa mig, har ett NOS C450 tangentbord, har lyckats trycka på något så ä blir ö och tvärtom. skitirriterande. Har någon något tips? har sökt runt o testat diverse ALT + Skift osv. har kollat tangentbords inställningarna och det är svenska QWERTY. Det är bara Ä och Ö som bytt plats=?!"
Eller kanske ditt tangentbord håller på att bli danskt? Skillnaden mellan norsk och dansk tangentbordslayout är just att æ och ø har bytt plats:
Norsk: asdfghjkløæ
Dansk: asdfghjklæø
Men nej, det har givetvis inget med det att göra eftersom det görs i mjukvaran, och om operativsystemet står inställt på svensk layout, så jag håller med svaren ovan.