Tangentbord ö blir ä?!
Tangentbord ö blir ä?!

Nos Tangentbord ö blir ä?!

Hej,

Kan ni snälla hjälpa mig, har ett NOS C450 tangentbord, har lyckats trycka på något så ä blir ö och tvärtom. skitirriterande. Har någon något tips? har sökt runt o testat diverse ALT + Skift osv. har kollat tangentbords inställningarna och det är svenska QWERTY. Det är bara Ä och Ö som bytt plats=?!"

ta en bild på ditt tangentbord, är inte så att nån "busat" med dig och faktiskt flyttat tangenten fysiskt?

Skrivet av Hansar:

ta en bild på ditt tangentbord, är inte så att nån "busat" med dig och faktiskt flyttat tangenten fysiskt?

Du dt känns fan som det helt ärligt :X

sitter Ä till HÖGER om Ö så är det rätt så att säga.

annars testa jacka in tangentbordet i nån annan dator, är det samma fel där så är det väl nån kortslutningen eller nåt annat.

Skrivet av Hansar:

ta en bild på ditt tangentbord, är inte så att nån "busat" med dig och faktiskt flyttat tangenten fysiskt?

Varför ta en bild? Det är väl bara för TS att jämföra med produktbilden, om så är fallet.

Eller kanske ditt tangentbord håller på att bli danskt? Skillnaden mellan norsk och dansk tangentbordslayout är just att æ och ø har bytt plats:
Norsk: asdfghjkløæ
Dansk: asdfghjklæø
Men nej, det har givetvis inget med det att göra eftersom det görs i mjukvaran, och om operativsystemet står inställt på svensk layout, så jag håller med svaren ovan.

