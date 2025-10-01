Diverse komponenter

Tjena! hoppas att allt är bra med er!

Jag ska göra om lite grann med mitt bygge och kommer att få några delar över.

Det som jag kommer få över är detta:

Kvitto och Garanti finns:

Lian Li A3 mATX Svart

Gigabyte B850M Aorus Elite Wifi6E ICE

Kingston Fury Beast Black 32 GB (2x16GB) 6000 mhz CL30

Thermalright Frozen Edge 360 Black AIO (Fläktar utbytta till NF12x25 Chromax Finns inte kvitto eller garanti på Noctua fläktarna. Original fläktar finns kvar som är oanvända)

Kvitto och garanti finns ej:

Noctua NF-A12x15 Chromax 3 st (bottom intake)

Noctua NF-A12x25 Chromax 4 st (1st rear exhaust, 3 st på AIO)

SF750 med blandade ström kablar OBS! inte nya modellen. (Custom från cablemods från tidigare bygge och en färgad vitsvart kabel som behövde använda till mitt 4090)

Det som skulle återstå för att det ska bli komplett är:

CPU

GPU

SSD

Har inte hunnit bygga om helt hemma just nu så kan tyvärr inte skicka bild på enskilda komponenter för tillfället.

Säljes gärna allt i samma paket.

Säljer till vem jag vill, hur jag vill, om jag vill osv.

Vänligen inga skambud!

Med Vänlig Hälsning,

Arya

