Hur är din erfarenhet av glasögon som skiftar ton av uv-ljus?

faber
Medlem
●
Under en period så var det populärt med glasögon som blev mörka när man var ute i solljus.
Fast jag tycker inte jag ser så mycket folk med solglasögon alls idag.
Hur är din erfarenhet av glasögon som skiftar till att bli mörka av uv-ljus?
Skulle du välja det igen?
När jag hade glasögon hade jag såna. Min erfarenhet var bara god, det var så skönt att slippa byta till solglasögon, eller köpa solglasögon med rätt styrka. Jag har sen dess bytt linser så jag behöver inte glasögon, men om jag av någon anledning skulle behöva det igen så skulle jag definitivt ta såna igen.
CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite
