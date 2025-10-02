Starta streaming vardagar på specifikt tidsintervall

Halloj,

försöker få min dator att "vakna upp" och starta sr.se och då P4 gävleborg i 45 min på morgonen. Har labbat med Schemaläggaren i windows men få inte siteadressen https://www.sverigesradio.se/nyheter/p4-gavleborg att starta när den accessas. Kan inte heller hitta om siten kan ta emot Argument/Parametrar för att starta själv. Ngn som har gjort ngt liknande och hur löste ni det?

Tack på förhand. /A