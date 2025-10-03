Battlefield 6

Hej,

Kommer inte spela spelet då jag är för tråkig och spelar WoW classic. Jag har dock aktiverat det på mitt intel-konto. Irrelevant. Då du kan logga in på mitt konto och ta emot spelet när det kommer till din EA-app.

Du får kontouppgifter av mig efter jag fått betalning. Jag misstänker du kanske behöver "rätt" hårdvara för att aktivera det vidare, men jag kanske redan gjort det steget?

Efter du fått aktivera koden på ditt EA-konto kommer jag ta tillbaka mitt intel-konto. Du har koden på ditt EA-konto. Och jag får mitt konto tillbaka för eventuella framtida EA releases.

