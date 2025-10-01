Ny dator för videoredigering (och spel ibland)

Hej alla sweclockare!

Som rubriken antyder så behöver jag en ny dator. Jag har satt ihop en dator som jag tror skulle fungera med mina sysslor. Det mest krävande som jag kommer att använda datorn till är videoredigering med DaVinci Resolve och Insta360 Studio.

I övrigt blir det väl lite spelande på den och det vore ju kul att testa på något nyare spel.

Här ligger datorbygget:

https://www.inet.se/datorbygge/b1702517/min-nya-dator

Vad tror ni där ute om detta, eller hade ni prioriterat annorlunda för mitt användningsområde?