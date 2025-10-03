Elgato HD60 X och Galaxy Buds3 FE

Säljer min Elgato HD60 X då jag uppgraderat till Elgato 4K S jag köpte på inets megaklick stream. Har haft denna för att fånga mitt Switch 2 till datorn utan problem men nu samlar den bara damm. Inget kvitto kvar på denna.

Galaxy Buds3 FE är oöppnade, fick med dessa vid köp av surfplatta. Kvitto finns.

Elgato HD60 X - 900kr

Galaxy Buds3 FE - 800kr

Har även annons på Blocket.

Läs hela annonsen här