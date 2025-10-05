Val av 9070 xt

Tjena!

Tänkte kolla med er vilket kort ni hade valt. Har ett sapphire nitro+ och ett pure som kommer denna veckan(9070xt).

7800kr(elgiganten outlet,nyskick) Kontra 7200kr(amazon).

Utseende är inte prio men vitt är alltid snyggt när bygget är vitt(Pure)

Men prio är såklart kylning och prestanda så någon här som kanske har lite insikt på det? Samt temps?

Har bra luftflöde och stort chassi. Kommer även undervolta i vilket fall som helst.

Alla tester man ser/läser säger olika så är lite kluven.

Tack på förhand!