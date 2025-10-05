Automatiskt tracka bästföredatum på matvaror

Tjena!

Satt och spånade på morgonen här om det skulle kunna gå att ingengöra ihop en lösning för att automatiskt kunna tracka bästföredatumet på matvaror vi köper hem.

Problem:

Vi köper hem matvaror som hamnar i skafferi/kyl/frys som det kanske äts av någon dag men som sedan "glöms bort", kan vara att den hamnar lite längre in i kylen så att när man ska ta något ur kylen som "missar" man att den finns. Sedermera hinner bästföredatumet löpa ut innan man inser att man har den hemma.

Min ofärdiga idé:

Bygga ett system med en raspberry-pi, en streckkodsläsare som ansluts via USB och någon form utav tjänst på min server, där användaren skannar streckkoden på produkten för att regga att artikeln adderas i en databas på servern, samt på något sätt skanna bästföredatumet på förpackningen. Sedan har man en tjänst som periodiskt skannar igenom artiklarna i databasen och kollar bästföredatumet, om datumet är 2dagar ifrån att gå ut, pingar användarna och påminner om produkten.

Finns såklart utmaningar, tex hur läser man in bästföredatumet på ett så lättanvänt sätt? Hur presenterar man artiklar som finns hemma för användaren? En sida i HA hade ju varit smidigt.

Är det någon som testat en sån här lösning som har lite erfarenhet av det?