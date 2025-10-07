Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Gamingdatorer till snoddas!

Gamingdatorer till snoddas!

Som rubriken lyder, dags att köpa en ny dator till lillskrutten här hemma.
Skrutten blir 11 och är en riktigt duktig fortnitespelare, så han behöver en dator som kan prestera och klara av detta spel. Sen vill jag gärna att den ska funka ett par år framöver.
Jag är noll bevandrad i denna djungel och behöver råd (och hjälp)

Har hittat en stationär, som jag anpassat lite och behöver veta om denna setting kommer funka framöver.

Hit me!!! Funkar eller har ni andra förslag?

Mvh Mamsen

Vad skulle du betala för den? Datorn kommer funka för fortnite, men gissar du kan få bättre för liknade pris.

