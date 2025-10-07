Qualcomm köper upp Arduino

Skrivet av Swedishg33k95: Vänta här, så Nvidia fick inte köpa? Men Qualcomm är helt ok? Wrf Gå till inlägget

Inget minne av att Nvidia ska ha velat köpa Arduino, tänker du på ARM?

Oavsett känns detta inte hela välkommet, låga priserna och unika koncepten är ju det som alltid varit nice med Arduino, undrar om Qualcomm är villiga att respektera nischen.