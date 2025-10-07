Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Qualcomm köper upp Arduino

Melding Plague

Qualcomm satsar på att bli mer heltäckande och lägger vantarna på minidator-företaget.

Medlem

Det här kan väll ändå inte vara något positivt?

Medlem

Hm.. Det här låter lite väl mycket som en reklamartikel för Qualcomm. Inga reflektioner över potentiella nackdelar med förvärvet?

Medlem

Vänta här, så Nvidia fick inte köpa? Men Qualcomm är helt ok? Wrf

Medlem
Skrivet av Swedishg33k95:

Vänta här, så Nvidia fick inte köpa? Men Qualcomm är helt ok? Wrf

Inget minne av att Nvidia ska ha velat köpa Arduino, tänker du på ARM?

Oavsett känns detta inte hela välkommet, låga priserna och unika koncepten är ju det som alltid varit nice med Arduino, undrar om Qualcomm är villiga att respektera nischen.

Medlem
Skrivet av Shiprat:

Inget minne av att Nvidia ska ha velat köpa Arduino, tänker du på ARM?

Oavsett känns detta inte hela välkommet, låga priserna och unika koncepten är ju det som alltid varit nice med Arduino, undrar om Qualcomm är villiga att respektera nischen.

Ja precis, ja. Tror det varit lite lång dag

Medlem
Skrivet av Swedishg33k95:

Ja precis, ja. Tror det varit lite lång dag

Många långa dagar på sistone för de flesta känns det som!

Medlem
Skrivet av Dalton Sleeper:

Det här kan väll ändå inte vara något positivt?

Nej har svårt att se att det kan bli något annat än att ett litet uppskattat bolag köpas upp av ett större bolag med tveksamt rykte, för att seda enshitifieras till irrelevans.

