Stationär dator för både jobb och gaming, budget 40-50k

Hej!

Dags för ett nytt bygge och jag söker lite råd om vad som är kloka val.

Budget: 40-50k

Önskemål:

Prioriterat användningsområde är jobb. Vill kunna hantera programmering och bildbehandling effektivt, t.ex. kunna hantera att man arbetar med följande program parallellt (vill ofta ha flera eller alla av dessa igång samtidigt).

- Större projekt i Visual Studio Code/PHPStorm och liknande

- Photoshop/AdobeXD/Illustrator

- Adobe Acrobat

- Word, Excel, Onenote

- Generellt stor mängd flikar i webbläsare (t.ex. Chrome)

- Övriga program vid sidan av typ Spotify, WinSCP/Filezilla, Discord, Teams m.m.

Helst också relativt bra prestanda för gaming, även om det inte behöver vara absolut toppklass. Gärna att det går att köra nyare spel på höga inställningar idag och förhoppningen är att det ska kunna hålla att köra på lägre inställningar några år framåt. Uppskattningsvis ungefär 5 år, men då spel på låga inställningar.

Vill helst ha hyfsat med lagring inkl. "bra" storlek på SSD. Har 2TB SSD nu som varit OK, men känts som i minsta laget.

Har testat bygga med inets datorbyggare, men även om den är en bra hjälp känner jag att jag har för dålig koll på vad som är kloka val, därav gärna lite tips :). Någon/några komponenter som borde bytas utifrån önskemålen? Några komponenter där andra alternativ fungerar bättre med bygget?

Tacksam för alla tips

https://www.inet.se/datorbygge/b1712025/jobb-och-gaming-40-50k