Huawei Watch GT4 46mm

Huawei Watch GT4 46mm

Säljes då jag övergått till apples ekosystem.

I fint skick och fungerar utan anmärkning. Komplett med laddare, kartong etc.

Skärmskydd sitter på så klockan är fri från repor/slitage. Själva skyddet har dock spår av användning.

Inköpt 26/8 -24 (kvitto finns)

Ansvarar inte för leverantörens hantering om den ska skickas.

Mer info finns här: https://consumer.huawei.com/se/wearables/watch-gt4/specs/

Sluttid sätts efter första bud är lagt.

DeepCool CH260 Svart | 9800X3D | ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI | G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Trident | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Ventus 3X OC | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Seasonic Core GX V2 850W ATX 3.1 | 2x 4TB SN850X WD_BLACK | Dell Alienware AW3225QF 4K QD-OLED | Acer Predator XB271HU | Klipsch Reference R-51PM | Sennheiser HD 560S med V-MODA BoomPro Mikrofon |
Keychron K4 Pro QMK/VIA RGB Hot Swap K Pro Brown | Logitech Pro X Superlight | Platta: Ipad 9th Gen | Nätverk: Unifi Dream Router

Twitch: https://www.twitch.tv/revolt_III

Blev inga bud i förra anonssen så jag kan sätta ett här

500+frakt startbud

Blev inga bud i förra anonssen så jag kan sätta ett här

500+frakt startbud

True, ok vi kör på det.

Låter den ligga uppe till Fredag 10/10 18:00
Skulle bud ske i slutet så är det sista/högsta budet lagt senast 17:59 som gäller, bud 18:00 och framåt gäller inte.

