Samsung Soundbar HW-Q710C + SWA-9500S

1
Passar på att sälja dessa under flytten då jag slog till på Q995D förra månaden.

Ingår limpa, bas, tillbehör och två extra passande Samsung högtalare jag köpte separat för 2000:- (SWA-9500S)

Produkt sida:
https://www.samsung.com/se/audio-devices/soundbar/q700c-black...

Endast hämtning, först till kvarn pga platsbrist, helst gärna redan idag.
Finns i Stockholm söderort, PM för mer info.

Intresserad av SWA-9500S separat

