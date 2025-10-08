Samsung Soundbar HW-Q710C + SWA-9500S

Avändarnamn
Passar på att sälja dessa under flytten då jag slog till på Q995D förra månaden.
Ingår limpa, bas, tillbehör och två extra passande Samsung högtalare jag köpte separat för 2000:- (SWA-9500S)
Produkt sida:
https://www.samsung.com/se/audio-devices/soundbar/q700c-black...
Endast hämtning, först till kvarn pga platsbrist, helst gärna redan idag.
Finns i Stockholm söderort, PM för mer info.
Intresserad av SWA-9500S separat
