Externa Backup diskar, råd

Hej

Söker följande

1 st extern backup disk, 1-2 TB räcker gott. Ska användas för att backa upp en proxmox server. Har en backupdisk internt i servern, men vill även kunna göra backup 1 gång i veckan till extern disk, som jag förvarar på annan plats än servern. Detta för att skydda data vid tex brand eller inbrott.

Varje backup blir ca 35-50 GB. Behöver inte spara mer än 2-3 månader i taget. Så max 600 GB.

1 st extern disk för backup av både 1 st MAC OS dator, samt 1 st WIN dator. Samma sak där, kopplas in kanske 1-2 gång i veckan för backup. Skulle säga det räcker med 1-2 TB där med. Visst kan jag väl använda samma disk till båda datorerna?

Vad har ni för rekommendationer? En disk med längre garantitid än 2 år?

Hittade tex en WD elements Portable U3 1 gb för 700 kr styck på Proshop. Eller finns det bättre/mer prisvärda diskar?

Tacksam för råd!