Externa Backup diskar, råd

Externa Backup diskar, råd

Hej

Söker följande

1 st extern backup disk, 1-2 TB räcker gott. Ska användas för att backa upp en proxmox server. Har en backupdisk internt i servern, men vill även kunna göra backup 1 gång i veckan till extern disk, som jag förvarar på annan plats än servern. Detta för att skydda data vid tex brand eller inbrott.

Varje backup blir ca 35-50 GB. Behöver inte spara mer än 2-3 månader i taget. Så max 600 GB.

1 st extern disk för backup av både 1 st MAC OS dator, samt 1 st WIN dator. Samma sak där, kopplas in kanske 1-2 gång i veckan för backup. Skulle säga det räcker med 1-2 TB där med. Visst kan jag väl använda samma disk till båda datorerna?

Vad har ni för rekommendationer? En disk med längre garantitid än 2 år?

Hittade tex en WD elements Portable U3 1 gb för 700 kr styck på Proshop. Eller finns det bättre/mer prisvärda diskar?

Tacksam för råd!

slår ett slag för att köpa vanliga interndiskar och ett usbchassi/diskdocka.

t.ex.
https://www.komplett.se/product/922387/datorutrustning/datork...
eller
https://www.komplett.se/product/1193256/datorutrustning/lagri...

då vet du att du får vanliga sata diskar.
färdiga externa 2.5" externa enheter kan många gånger ha USB-anslutningen direkt på diskens pcb så kan skita sig rätt ordentligt om usb kontrollern går paj medans att ha en faktiskt sata anslutning imellan disken och usb kontroller iaf ger en möjlighet att kunna koppla förbi usb kontrollern om den skiter sig.

kan du dessutom välja diskar fritt efter vad du tycker verkar vara vettiga diskar.

Men kolla upp så docka/chassi är mac kompatibelt först då det inte alltid är fallet beroende på vilket styrchip den använder.

Tack för tipset!
Hittade en Deltaco kabinett som många verkar nöjda med.

Sen är frågan om jag ska köpa vanlig 5400 rpm HDD, eller en SSD disk. Priset på dem verkar vara ungefär densamma.
Har för mig jag läst att SSD ej är optimalt till långvarig lagring, fast i mitt fall skrivs ju det mesta över med jämna mellanrum.

Tack för tipset!
Hittade en Deltaco kabinett som många verkar nöjda med.

Sen är frågan om jag ska köpa vanlig 5400 rpm HDD, eller en SSD disk. Priset på dem verkar vara ungefär densamma.
Har för mig jag läst att SSD ej är optimalt till långvarig lagring, fast i mitt fall skrivs ju det mesta över med jämna mellanrum.

för backup är väl lämpligast med en vanlig snurra.

