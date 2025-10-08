Köpråd Skaftdammsugare

Gigabyte X870E | 32GB DDR5 6000M/T CL30 | Ryzen 7 9800X3D | Noctua NH-D14 | RX 9070XT Pulse | Sound BlasterX AE-5 | RMe 850W
Drickz
Med risk för att svära i kyrkan så är jag på jakt efter en skaftdammsugare. Har inte läst mycket bra om dom men då min vanliga dammsugare börjar att ge upp så tänkte jag ge en skaftdammsugare en chans just för smidighetens skull och att kunna gömma undan den.
Vad har ni som är nöjd med era? Har läst mycket om alla och det verkar som att det är Dyson eller Samsung jet som gäller. Samsung jet har bra priser just men tänker eventuellt vänta på black friday och se om man kan fynda någon då
Skaftdammsugare har aldrig imponerat och de måste kompromissa med prestandan för att klara formfaktorn och batteridrift.
Typen av dammsugare i fråga är ett komplement till en vanlig dammsugare, inte en ersättare.
Har en roborock robotdammsugare som tar det värsta och sen kör jag med dyson v15, gillar verkligen att den lyser upp damm osv med den gröna lasern/lampan. Brukar släcka ner hela lägenheten när jag går runt med den för att se ännu bättre, det blir till och med lite roligt på normal styrka så kan jag nog dammsuga hela min lägenhet 3 gånger (cirka 60kvm) men på högsta styrkan är det nog precis att jag klarar en full runda av lägenheten.
Den är dock dyr (dyson alltså), fick tag i den på netonnet som fyndvara för 5000kr cirka två år sedan, jag gav sedan bort min vanliga dammsugare till morsan efter jag kört dyson i några dagar. Får man tag på en dyson v15 eller liknande lika bra från annat märke till rimligt pris så tycker iaf jag att det slår vanliga dammsugare. Jag hade inte betalt fullpris som verkar vara 9000~ kr, då hade jag envist kört vidare med min vanliga och bråkat med sladd o påsar osv.
Det enda negativa jag kan komma på är väl egentligen att den låter mycket. Speciellt om man kör på högsta styrka då hör man inte ens vad man tänker, det är hörlurar med musik som gäller då
