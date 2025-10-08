Köpråd Skaftdammsugare

Har en roborock robotdammsugare som tar det värsta och sen kör jag med dyson v15, gillar verkligen att den lyser upp damm osv med den gröna lasern/lampan. Brukar släcka ner hela lägenheten när jag går runt med den för att se ännu bättre, det blir till och med lite roligt på normal styrka så kan jag nog dammsuga hela min lägenhet 3 gånger (cirka 60kvm) men på högsta styrkan är det nog precis att jag klarar en full runda av lägenheten.

Den är dock dyr (dyson alltså), fick tag i den på netonnet som fyndvara för 5000kr cirka två år sedan, jag gav sedan bort min vanliga dammsugare till morsan efter jag kört dyson i några dagar. Får man tag på en dyson v15 eller liknande lika bra från annat märke till rimligt pris så tycker iaf jag att det slår vanliga dammsugare. Jag hade inte betalt fullpris som verkar vara 9000~ kr, då hade jag envist kört vidare med min vanliga och bråkat med sladd o påsar osv.

Det enda negativa jag kan komma på är väl egentligen att den låter mycket. Speciellt om man kör på högsta styrka då hör man inte ens vad man tänker, det är hörlurar med musik som gäller då