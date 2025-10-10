Hjälp! 90 graders adapter sitter fast i mitt 4090..

Går direkt på saken, har en 90 graders CableMod 12VHPWR Adapter som har fastnat i mitt RTX 4090 kort, har försökt trycka in låsningen med en plastbit och försökt ryckt ut den 90 grader rakt ut men den kommer in loss..

Har försökt med att kila fast låsningen med så den alltid är öppen så det bara ska vara att dra ut den men den jäveln kommer inte loss.. nu vigglar hela adaptern i sig i plasten så jag vågar inte koppla in och starta datorn ens med det i..

Vill bara bli av med denna adapter..

Kortet funkade när jag stängde av och skulle koppla ur det

(Mitt i ett chassi byte)

Är det någon som är duktig på detta och kan hjälpa mig? Jsg ska på moderskeppet 4 nu nästa Torsdag så kan ta med mig kortet då.

Eller ska jag vända mig till typ Inet och kolla om dom kan hjälpa mig?

Kortet är köpt på Proshop 😬