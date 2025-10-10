Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Hjälp! 90 graders adapter sitter fast i mitt 4090..

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Hjälp! 90 graders adapter sitter fast i mitt 4090..

Går direkt på saken, har en 90 graders CableMod 12VHPWR Adapter som har fastnat i mitt RTX 4090 kort, har försökt trycka in låsningen med en plastbit och försökt ryckt ut den 90 grader rakt ut men den kommer in loss..

Har försökt med att kila fast låsningen med så den alltid är öppen så det bara ska vara att dra ut den men den jäveln kommer inte loss.. nu vigglar hela adaptern i sig i plasten så jag vågar inte koppla in och starta datorn ens med det i..

Vill bara bli av med denna adapter..

Kortet funkade när jag stängde av och skulle koppla ur det

(Mitt i ett chassi byte)

Är det någon som är duktig på detta och kan hjälpa mig? Jsg ska på moderskeppet 4 nu nästa Torsdag så kan ta med mig kortet då.

Eller ska jag vända mig till typ Inet och kolla om dom kan hjälpa mig?

Kortet är köpt på Proshop 😬

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Tomcruize:

Går direkt på saken, har en 90 graders CableMod 12VHPWR Adapter som har fastnat i mitt RTX 4090 kort, har försökt trycka in låsningen med en plastbit och försökt ryckt ut den 90 grader rakt ut men den kommer in loss..

Har försökt med att kila fast låsningen med så den alltid är öppen så det bara ska vara att dra ut den men den jäveln kommer inte loss.. nu vigglar hela adaptern i sig i plasten så jag vågar inte koppla in och starta datorn ens med det i..

Vill bara bli av med denna adapter..

Kortet funkade när jag stängde av och skulle koppla ur det

(Mitt i ett chassi byte)

Är det någon som är duktig på detta och kan hjälpa mig? Jsg ska på moderskeppet 4 nu nästa Torsdag så kan ta med mig kortet då.

Eller ska jag vända mig till typ Inet och kolla om dom kan hjälpa mig?

Kortet är köpt på Proshop 😬

Gå till inlägget

Det var väl en recall på den adaptern pga den kan överhettas? Det kan vara så illa att den smält ihop med gpu kontakten.
https://cablemod.com/adapterrecall/

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av pt96hni:

Det var väl en recall på den adaptern pga den kan överhettas? Det kan vara så illa att den smält ihop med gpu kontakten.
https://cablemod.com/adapterrecall/

Gå till inlägget

Oj shit det har jag missat helt 🙈 Det är nog så fallet börjar lukta mot tror jag.. hur fan gör jag då? 🙈

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Tomcruize:

Oj shit det har jag missat helt 🙈 Det är nog så fallet börjar lukta mot tror jag.. hur fan gör jag då? 🙈

Gå till inlägget

Jag hade nog kontaktat Cablemod för råd.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av holo:

Jag hade nog kontaktat Cablemod för råd.

Gå till inlägget

Yes ska nog göra det!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar