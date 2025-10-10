Speldator 20k

Hej har tidigare låtit inte bygga åt mig men tänkte kanske prova själv. Har läst och rätt bra koll på de viktiga delarna tror jag. Satt ihop ett förslag från komponentkoll. Det jag undrar är om den sidan hjälper till att välja bort fel, typ att något är för stort för chassit, att kylaren eller ram inte passar eller nått inte passar ihop på annat sätt. Kan man liksom välja fel så. Blev också förvirrad för såg att moderkortets qvl inte inkluderade billigare kingston minne på asus sida men kingston sa att de funkade. O sen att moderkortet hade olika qvl för 7000 o 9000 serien. Tar gärna förslag såklart men vill framförallt bara kolla att nått inte är helt tokigt och kolla om man liksom kan göra stor fel om jag ändrar. Hoppas ok.

https://komponentkoll.se/bygg/qVfWJ