Har en router som dagligen hänger sig, hjälp mig välja en ny

Har en Linksys WRT1900AC idag, som för jämnan hänger sig på internetanslutningen. Efter flera tester (kablar / datorer etc.) verkar det uppenbart vara specifikt inernetporten som dör, internt fungerar nätverket mellan telefoner och surfplattor samt dator.

Tittat en del på dream router 7 från Ubiquiti

Har en lägenhet idag som är på 55 kvm. Kvaliteten på signalen / täckning för wi-fi (5Ghz) är utmärkt när/om den fungerar vill säga. Så räcker antagligen med en första router att börja med.

Kör 2 datorer kabel (wifi går)
tv med trådlös dongel från telenor
2 surfplattor
2 telefoner

5GHz används.

Din Linksys har OpenWrt-stöd och webinstallation, i alla fall v1 och v2-revisionerna.

Troligen är det väl strömförsörjningen som börjar ge upp, men om enheten annars är på väg till återvinningen finns det inte mycket att förlora på att testa. Även om du köper något nytt så kanske du får en rätt kompetent smartswitch att leka med.

/Skrivs över Wi-Fi från Asus BT-8 med OpenWrt, ungefär lika stor betonglägenhet

Har du behov av 2st WAN-portar? Och 10GBit?
Förstår att det är dåligt med val från Ubiquiti om man vill ha wifi integrerat, men...

För mig tar priset emot osså... Svårplacerad gissar jag. En puck i taket är ju lättare att sätta på rätt ställe.
UCG-Ultra med U6 eller U7 för wifi?

