Vattenkyld GPU + fittings 13/10

johan_and
Medlem
●
Jag söker ett grafikkort med vattenblock på. Söker prestanda runt 3070/3080 då budgeten är limiterad.
Söker även ett 10-tal fittings för mjuk slang i måttet 13/10mm.
Ett CPU block eller ek am5 kit är också intressant
Har ni något annat kul kopplat till vattenkylning så dra iväg ett pm!
Allt gott
Har 2st Gpus
3080 ti med vector Strix block ingår även luftkylaren och låda lite coilwhine
3080 Strix med vector Strix block, Endast kortet och ingen luftkylare.
På båda kortet sitter EK Quantum Vector vattenblock med matchande backplate i svart nickel/koppar
Bilder
