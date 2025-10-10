Vattenkyld GPU + fittings 13/10

Jag söker ett grafikkort med vattenblock på. Söker prestanda runt 3070/3080 då budgeten är limiterad.

Söker även ett 10-tal fittings för mjuk slang i måttet 13/10mm.

Ett CPU block eller ek am5 kit är också intressant

Har ni något annat kul kopplat till vattenkylning så dra iväg ett pm!

Allt gott

