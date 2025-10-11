viceman
Dags att sälja mitt ASUS GeForce RTX 3090 TUF OC - 24GB GDDR6X RAM
Trevligt och stabilt kort som alltid fungerat bra. Inte gått speciellt många timmar sen det köptes oktober 2025.
Helst hämtning eller att vi möts upp i Skåne. Ska det skickas kan vi diskutera Blocketpaket eller liknande.
"oktober 2025"? Hur gammalt är kortet egentligen?
