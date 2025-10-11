Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS GeForce RTX 3090 TUF OC - 24GB GDDR6X RAM

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

ASUS GeForce RTX 3090 TUF OC - 24GB GDDR6X RAM

Dags att sälja mitt ASUS GeForce RTX 3090 TUF OC - 24GB GDDR6X RAM

Trevligt och stabilt kort som alltid fungerat bra. Inte gått speciellt många timmar sen det köptes oktober 2025.

Helst hämtning eller att vi möts upp i Skåne. Ska det skickas kan vi diskutera Blocketpaket eller liknande.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

[ P4 3.2HTI 1024 PC3200 I 2x 200gb S-ATA Barracuda IV @ RAID0, 200gb Barra IV S-ATA 80gb barra IV IDE I NEC3510A I Gainward 7.1 I 9700 Pro I Samsung 17" 757DFX]

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

"oktober 2025"? Hur gammalt är kortet egentligen?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar