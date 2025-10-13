Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Behöver hjälp angående uppdatering utav komponenter

Behöver hjälp angående uppdatering utav komponenter

Processor Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz

Installerat RAM-minne 32,0 GB

Lagring 1.82 TB HDD ST2000DM008-2FR102, 932 GB SSD Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB

Grafikkort NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (8 GB)

Systemtyp 64-bitars operativsystem, x64-baserad processor

spelar inte så överdrivet mkt längre som jag gjorde förr, men fortfarande till och från och märker av nu att jag små laggar lite på spel som cs2, league of legends, hunt showdown, dayz där är alla mina main spel som jag har spelat genom alla år, Sen finns det ju även spel som man testar nya som gamla men sak samma har aldrig brytt mig mycket av att köra maxade grafik inställningar föredrar smoothness och mer fps än maxade grafik inställningar, men vill uppgradera så att jag kan spela 1440p 240hz utan problem måste jag bygga nytt eller räcker det att byta grafikkort osv?

Grafikkortet är väl mest intressant prestandamässigt att börja med. Lätt att ta med sig till en ny dator.
Ram borde räcka en stund till tycker jag. Även om det är DDR4 så är mängden bra.

När det gäller CPU så skulle det antagligen vara mest värde att byta platform till en Ryzen X3D cpu och DDR5 minne. Detta innebär även nytt moderkort och RAM.

En intressant sak är att prova att installera om för att ta bort flaskhalsar av uppgraderingar på varandra. Då ser du var maskinen presterar idag och kan lättare hitta vad som flaskar. Även en defragmentering av din HDD kan vara en idé, då det ger mindre belastning på Windows resurser och hopp av bakrundsprocesser.

Din SSD kommer nog inte vara det första problemet, även om den bara kan prestera runt 600MB som max utan det kommer vara om spel ligger på en medioker HDD-disk. Här skulle en Seagate IronWolf Pro ge hög prestande då dom är avsedda för tung drift. Viket gör att man ligger runt 200 - 250 MB per sekund i överföring. Märks rejält mot en 5400 spinnare eller en disk som ger max 150 MB per sekund.

Det är inte bara hastigheten på diskar utan även vilken kvalité överföringen har. Ju färre fel, desto mer rätt in.

En nvme M.2 skulle vara intressant för bättre allmänprestanda. Men spel under körning behöver inte ladda in konstant, i så fall ska man ha RAM eller bättre cache / swap satt. Bättte SSD / M.2 ger bättre start, inte CPU / GPU prestanda.

Jag skulle börja med en ominstallation för att se vad maskinen presterar idag för att avgöra vad och vilken ordning man byter upp sig i.

