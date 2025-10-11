Razer Enki - Gaming Stol Quartz / Rosa

Stalkeria
Pris i butik: 4999
Ny stol, oanvänd i låda.
Sitt bekvämt medan du njuter av ditt favoritspel tack vare Razer Enki gamingstol, en stol som har en perfekt balans mellan komfort och viktfördelning. Den kommer med funktioner som inbyggd ländbåge för att bibehålla rätt hållning, optimerad dyndensitet för mjukare basstöd och fast ryggstöd, eller reaktiv sitslutning och 152-graders lutning för flexibel sitsposition.
Kan skickas, tror det kostar en femhundring, Hämtas annars i Malmö.
Är du säker på att den kan skickas? Maxvikt brukar vara 20kg och enligt inet väger detta paket nästan 30kg
Går att skicka via UPS
Tack för svar! Ska tänka på saken
