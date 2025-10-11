Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Razer Enki - Gaming Stol Quartz / Rosa

Razer Enki - Gaming Stol Quartz / Rosa

Pris i butik: 4999

Ny stol, oanvänd i låda.

Sitt bekvämt medan du njuter av ditt favoritspel tack vare Razer Enki gamingstol, en stol som har en perfekt balans mellan komfort och viktfördelning. Den kommer med funktioner som inbyggd ländbåge för att bibehålla rätt hållning, optimerad dyndensitet för mjukare basstöd och fast ryggstöd, eller reaktiv sitslutning och 152-graders lutning för flexibel sitsposition.

Kan skickas, tror det kostar en femhundring, Hämtas annars i Malmö.

Är du säker på att den kan skickas? Maxvikt brukar vara 20kg och enligt inet väger detta paket nästan 30kg

Skrivet av yexra:

Är du säker på att den kan skickas? Maxvikt brukar vara 20kg och enligt inet väger detta paket nästan 30kg

Går att skicka via UPS

Skrivet av Stalkeria:

Går att skicka via UPS

Tack för svar! Ska tänka på saken

