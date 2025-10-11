Seasonic Focus+ Gold 750W

tomjut
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel Core i7 14700KF | MSI Pro Z690-A DDR4 Wifi | Asrock RX 9070 XT Taichi | 4x8 GB G.SKILL Trident Z RGB 3200MHz | Samsung 970 EVO 500GB | Asus TUF Gaming Gold 1200W | Corsair Obsidian 500D | LG 34GN850
Säljes p.g.a. uppgradering till alldeles för strömtörstiga komponenter.
Funkar precis som det ska, mycket bra skick. Komplett i låda med alla tillhörande kablar.
Finns att hämta i Nacka eller skickas om köparen betalar frakt och swishar i förskott.
Intel Core i7 14700KF | MSI Pro Z690-A DDR4 Wifi | Asrock RX 9070 XT Taichi | 4x8 GB G.SKILL Trident Z RGB 3200MHz | Samsung 970 EVO 500GB | Asus TUF Gaming Gold 1200W | Corsair Obsidian 500D | LG 34GN850
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.