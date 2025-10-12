Funkar denna Lenovo som light gaming/plug dator Linux?

Halojs! Min gamla MacBook Har till slut dött och har nu behov av en ny laptop. Min önskan är ju att kunna spela hyfsat nya spel men inga höga krav på grafik samt slösurfa och eventuellt plugga i framtiden.

Enda fasta kraven är:

* att det ska vara 16:10 aspect ratio (bildförhållande enligt G translate) samt att

*siffrorna har dedikerad plats (keypad?)

*Linux ska funka hyfsat felfritt (helst Debian)

Andra starka önskningar :

*AMD rakt genom (delvis för att de tydligen ska funka bättre med Linux, dels för att jag vill hålla mig borta från Intel och Nvidia)

Jag har suttit och sökt en del och hittills verkar denna Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED - 16" vara mest intressant.

Något jag ska tänka på? Andra förslag?