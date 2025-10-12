anti-fascist antiX Linux på en MacBook Pro late 2013, Nintendo Switch, Samsung galaxy S23+
Funkar denna Lenovo som light gaming/plug dator Linux?
Om du ska få några trovärdiga svar måste du sannolikt ta fram det exakta artikelnumret och lista exakt den hårdvara det innebär, ner på kretsnivå. Det gör att man kan få en uppfattning om vilka drivrutiner som finns tillgängliga. Samma modellnamn har en mängd olika varianter med olika hårdvara.
Thinkpad är ofta certade för Ubuntu på modellnivå, men det gäller inte Ideapad (i allmänhet) och då får man göra hela genomgången själv. Vilket inte nödvändigtvis ens går, eftersom de billiga modellerna inte listar exakt modell på t. ex. Wi-Fi-kort, utan säger till exempel ”Wi-Fi 6 2x2”, vilket inte duger för att säkerställa att det kommer fungera. Anledningen är antagligen att tillverkaren vill kunna byta komponenter vid behov.
Lenovos reparationsmanualer är ofta mycket bra, så man kan få en uppfattning om vilka komponenter som är fastlödda och vilka man kan byta till sådana med bekräftat Linux-stöd.
Om du vill ha just den modellen behöver du antagligen boota en live-Linux och säkerställa funktionen, i butik eller på öppet köp/med ångerrätt. Fråga förslagsvis försäljaren först, så de får chansen att slippa en retur.
