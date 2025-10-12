Forum Datorer och system Bärbara datorer Köpråd Tråd

Funkar denna Lenovo som light gaming/plug dator Linux?

Funkar denna Lenovo som light gaming/plug dator Linux?

Halojs! Min gamla MacBook Har till slut dött och har nu behov av en ny laptop. Min önskan är ju att kunna spela hyfsat nya spel men inga höga krav på grafik samt slösurfa och eventuellt plugga i framtiden.

Enda fasta kraven är:
* att det ska vara 16:10 aspect ratio (bildförhållande enligt G translate) samt att

*siffrorna har dedikerad plats (keypad?)

*Linux ska funka hyfsat felfritt (helst Debian)

Andra starka önskningar :
*AMD rakt genom (delvis för att de tydligen ska funka bättre med Linux, dels för att jag vill hålla mig borta från Intel och Nvidia)

Jag har suttit och sökt en del och hittills verkar denna Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED - 16" vara mest intressant.

Något jag ska tänka på? Andra förslag?

Om du ska få några trovärdiga svar måste du sannolikt ta fram det exakta artikelnumret och lista exakt den hårdvara det innebär, ner på kretsnivå. Det gör att man kan få en uppfattning om vilka drivrutiner som finns tillgängliga. Samma modellnamn har en mängd olika varianter med olika hårdvara.

Thinkpad är ofta certade för Ubuntu på modellnivå, men det gäller inte Ideapad (i allmänhet) och då får man göra hela genomgången själv. Vilket inte nödvändigtvis ens går, eftersom de billiga modellerna inte listar exakt modell på t. ex. Wi-Fi-kort, utan säger till exempel ”Wi-Fi 6 2x2”, vilket inte duger för att säkerställa att det kommer fungera. Anledningen är antagligen att tillverkaren vill kunna byta komponenter vid behov.

Lenovos reparationsmanualer är ofta mycket bra, så man kan få en uppfattning om vilka komponenter som är fastlödda och vilka man kan byta till sådana med bekräftat Linux-stöd.

Om du vill ha just den modellen behöver du antagligen boota en live-Linux och säkerställa funktionen, i butik eller på öppet köp/med ångerrätt. Fråga förslagsvis försäljaren först, så de får chansen att slippa en retur.

