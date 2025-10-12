Min farfar vill köpa en dator

Razzin
Medlem
●
Min farfars dator börjar bli gammal och han vill ha en ny i en lägre prisklass (6000kr). Jag har därmed kollat lite på datadelar men skulle velat ha lite feedback eller råd.
Datordelar just nu
CHASSI: Zalman I3 Neo
GPU: Sparkle ARC A310 4GB Eco
MOBO: MSI A520M-A PRO
CPU: AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB
CPU-KYLARE: DeepCool AK400
RAM: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz CL13 Vengeance LPX
SSD: PNY CS900 SATA 1TB
PSU: Corsair CX650 650W
Ge gärna feedback!
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.