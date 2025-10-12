Min farfar vill köpa en dator

Min farfars dator börjar bli gammal och han vill ha en ny i en lägre prisklass (6000kr). Jag har därmed kollat lite på datadelar men skulle velat ha lite feedback eller råd.

Datordelar just nu

CHASSI: Zalman I3 Neo

GPU: Sparkle ARC A310 4GB Eco

MOBO: MSI A520M-A PRO

CPU: AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 35MB

CPU-KYLARE: DeepCool AK400

RAM: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz CL13 Vengeance LPX

SSD: PNY CS900 SATA 1TB

PSU: Corsair CX650 650W

Ge gärna feedback!