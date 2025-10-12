Vilken nätverkskabel i rör med inkommande el

Hej!

Jag håller på att förbereda nätverk till mitt förråd och skulle vilja ha input från er som kan det här lite djupare – både elektriker och nätverksfolk.

Setup i korthet:

Mätarskåpet (med huvudsäkringar, 3-fas in) sitter på förrådsväggen.

Därifrån går en matning (troligen 3×25 A, 400 V) i ett 50 mm rör in till huset, där min elcentral sitter.

Jag vill dra en nätverkskabel i samma rör (ca 10–15 m) för att få nätverk till förrådet (där jag ska ha switch, kamera osv).

Jag förstår att det inte är optimalt att lägga nätverk och el i samma rör, men i mitt fall är det den enda vägen och jag vill göra det så korrekt och störsäkert som möjligt.

💡 Det jag funderar på:

Vilken kabeltyp rekommenderas i det här fallet?

Jag har förstått att Cat6a (skärmad, F/FTP eller S/FTP) är bättre än oskärmad Cat6 eftersom den tål mer störningar (EMI) från elen.

Men vad är rimligast här – F/FTP eller S/FTP?

Rördragningen är ganska rak (10–15 m), men elen i röret är 3-fas in till huset, så där är det ju “riktiga” störkällor.

Jordning av skärmad nätverkskabel

Om jag använder skärmad Cat6a:

Ska man jorda bara i ena änden (t.ex. vid switchen i förrådet eller hus)?

Räcker det att kabeln är ansluten till en UniFi-switch i metallchassi med jordad elsladd?

Påverkar det resten av nätverket om bara den kabeln är jordad, eller kan man blanda med oskärmade kablar i huset utan problem? Jag har nämligen hört att man måste jorda hela nätverket om man ska jorda en del, stämmer det?

Finns det risker eller regler (ELSÄK) jag bör tänka på om nätverk och el delar samma rör, även om nätverkskabeln är skärmad och märkt för 90 V PoE++?

🎯 Målet

Jag vill alltså bara hitta den bästa (och säkraste) kabeltypen att använda i röret, och veta hur jordningen ska göras korrekt (ena änden eller båda?), så att jag slipper EMI-problem eller jordloopar.

Jag kommer behöva ha en switch då jag behöver ha nätverk till några nätverkskamrer.